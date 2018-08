Πλέον λοιπόν δεν ισχύει πως για να μπορέσει να κλείσει ο έμπειρος Ιβοριανός άσος πρέπει ο Ολυμπιακός να αδειάσει θέσεις ξένων. Το τιτίβισμα του Σέλουκ για το αγγλικό διαβατήριο του Τουρέ:

Τα συγχαρητήριά μου στον Γιάγια Τουρέ. Είναι Βρετανός πολίτης τώρα. Σήμερα πήραμε το έγγραφο.

My congratulations to @YayaToure! He's a British citizen now. Today he received a document.

— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) August 29, 2018