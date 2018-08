Με τρεις αλλαγές στην 11αδα θα παρατάξει τον Ολυμπιακό ο Πέδρο Μαρτίνς κόντρα στον Λεβαδειακό. Ο Μεριά πήρε τη θέση του Μιράντα στα στόπερ, ο Τοροσίδης αυτή του Μπουχαλάκη στα χαφ και ο Πάρντο αυτή του Ποντένσε στα εξτρέμ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στο Λεβαδειακό. / The line-up for today's match against Levadiakos FC.#olympiacos #OlyLev #slgr #superleague #lineup pic.twitter.com/kepsiBRW0b

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) August 26, 2018