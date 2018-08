Πανό για τα γαϊδουράκια από τους οργανωμένους του Πανιωνίου! (pic)

Με ένα ξεχωριστό πανό οι οργανωμένοι φίλοι του Πανιωνίου στέλνουν το δικό τους μήνυμα κατά της κακοποίησης που υφίστανται τα γαϊδουράκια στα ελληνικά νησιά. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει απασχολήσει διεθνώς με πολλά να είναι τα αρνητικά σχόλια για την χώρα μας.

Ως γνωστών, οι οπαδοί του Πανιώνιοι είναι ευαισθητοποιημένοι σε τέτοια θέματα και συχνά προβαίνουν σε πράξεις αλληλεγγύης, δεν θα μπορούσαν να μην ασχοληθούν και με το ζήτημα αυτό. Έτσι, στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ θα σηκώσουν ένα πανό το οποίο θα γράφει στα αγγλικά: «Stop the donkey abuse. Boykot it in the Greek island».

Οι «Πάνθηρες», ανέβασαν φωτογραφία με το πανό κι έγραψαν: «Έτοιμοι για την 1η αγωνιστική, πάντα δίπλα στα κοινωνικά ζητήματα, πάντα δίπλα στο δίκαιο!»