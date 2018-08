Το ευχαριστώ του ΠΑΟΚ στον κόσμο του (pic)

Το δικό της ξεχωριστό… ευχαριστώ, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο twitter,, έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προς τους 20.112 κατόχους διαρκείας, η διάθεση των οποίων ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (24/8) και έκλεισε μ’ αυτό το εντυπωσιακό νούμερο.

Δείτε την ανάρτηση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ:

The Future is Here. Witness it live... 20.112 season tickets and a million thanks for your support. #PAOK #TheFutureIsHere #PAOKfans #PAOKfamily pic.twitter.com/7UyVrYD5Nz

