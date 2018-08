O Αλιν Τόσκα είναι και επίσημα το 5ο φετινό μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Μάλιστα οι «ασπρόμαυροι» πρωτοτύπησαν ρωτώντας τη Ρεάλ Μπέτις για το τι πιστεύει για τον Ρουμάνο ποδοσφαιριστή!

«Αγαπητή, Ρεάλ Μπέτις χρειαζόμαστε ένα αριστερό μπακ και το ποδοσφαιρικό τμήμα πρότεινε τον Αλίν Τόσκα. Ποιες είναι οι σκέψεις σας;», ρώτησαν από το τμήμα επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Για να πάρουν την απάντηση από το αντίστοιχο τμήμα της ισπανικής ομάδας: «Είναι πολύ καλή επιλογή! Μπορείτε να τον αποκτήσετε με τη μορφή δανεισμού!»

Κάπως έτσι έκλεισε το θέμα της απόκτησης του Αλίν Τόσκα από τον ΠΑΟΚ!

Λίγα λεπτά αργότερα η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε και στο επίσημο site της ομάδας την απόκτηση του Ρουμάνου αμυντικού αναφέροντας:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Αλίν Τόσκα από την Ρεάλ Μπέτις με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς το καλοκαίρι του 2019».

Dear @RealBetis we need a left back and our football department proposed @ToscaAlin. What’s your thoughts?

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 24 Αυγούστου 2018