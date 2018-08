«Διαπραγματεύεται με Μακέντα ο Παναθηναϊκός»

Η προσπάθεια ενίσχυσης του Παναθηναϊκού στην επιθετική του γραμμή συνεχίζεται, με τους «πράσινους» να ψάχνουν να βρουν την καλύτερη λύση για την ομάδα. Ένας από τους παίκτες που φέρεται να είναι ψηλά στην λίστα είναι ο 27χρονος Ιταλός επιθετικός Φεντερίκο Μακέντα.

Μάλιστα συμπατριώτης του δημοσιογράφος και συγκεκριμένα ο Νικολό Σίρα, με τιτίβισμά του ανέφερε πως υπάρχουν διαπραγματεύσεις των «πρασίνων» με τον ποδοσφαιριστή της Νοβάρα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει στην Ιταλία για να ενισχύσει την επίθεσή του. Διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη με τον ελεύθερο, Φεντερίκο Μακέντα, πρώην παίκτη της Νοβάρα».

Il #Panathīnaïkos guarda in Italia per rinforzare l'attacco: contatti in corso con lo svincolato Federico #Macheda (ex Novara) #calciomercato

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 22, 2018