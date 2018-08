Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε τον Γάλλο εξτρέμ Καμαρά

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου:

Η ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ανακοινώνει την ένταξη του Γάλλου ποδοσφαιριστή Ουμάρ Καμαρά στο έμψυχο δυναμικό της.

Ο Ουμάρ Καμαρά γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου 1992 έχει ύψος 1.86 και αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Χάβρη ενώ στην συνέχεια φόρεσε την φανέλα των: Βιτγέν, Σαρτές, Γκόνφρεβιλ, Ορλεάν, Μπαστιά και Λυόν Ντουσέρ στην Γαλλία.

Στον ΠΑΝΙΩΝΙΟ θα αγωνίζεται με το νούμερο 11 στην φανέλα.

Welcome to our family Oumar Camara! #panioniosfamily#destination_history#slgr pic.twitter.com/CozJ2dRhNe

— Panionios FC (@panionios_fc) August 21, 2018