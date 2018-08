Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966, σε συνεργασία με την Nike, παρουσιάζει τις εμφανίσεις της ομάδας για τη σεζόν 2018-19. #pas #pasgiannina #pasgianninafc #pasfamily #slgr

A post shared by PAS Giannina FC (@pasgianninafc) on Aug 20, 2018 at 9:46am PDT