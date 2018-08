Το «αντίο» του Χασάν στην Μπράγκα (vid)

Με ένα ποστάρισμα στο twitter, ο Χασάν αποχαιρέτησε την πρώην του ομάδα και τον κόσμο της μιλώντας για την νέα σελίδα στην καριέρα του.

Αναλυτικά έγραψε:

«Σήμερα αρχίζω μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το σύλλογο που με βοήθησε να φτάσω εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους στο σύλλογο για όλα όσα έχουν κάνει για μένα, και θέλω να πω ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ προς τους οπαδούς που πάντα στήριζαν».

Today I’m starting a new challenge in my career. I will never forget the club which helped me to get here. I want to thank everyone at the club for everything they have done for me, and I want to give special thanks to the fans who always supported me @SCBragaOficial pic.twitter.com/89TTcsfJgZ

