Βέρνμπλουμ: Ανακοινώθηκε με ένα εκπληκτικό video!

Πέρασε από... χίλια κύμματα, όμως πλέον ολοκληρώθηκε με κάθε επισημότητα! Ο Πόντους Βέρνμπλουμ είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ μέχρι του 2021 και η παρουσίασή του ήταν πρωτοποριακή, αφού η ΠΑΕ του ετοίμασε ένα video με τις πρώτες του στιγμές στην ομάδα!

Η ανακοίνωση: Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Πόντους Βέρνμπλουμ με ελεύθερη μεταγραφή από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο Σουηδός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι το 2021.

A DIY project for Pontus Wernbloom transfer. For the next three years we'll take care of everything Pontus. Welcome to #PAOKfamily pic.twitter.com/TWFPWjbj7J

