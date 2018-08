Το trailer της συνέντευξης του Παϊτίμ Κασάμι έβγαλε το goal.com και μέσα σε αυτά τα 50 δευτερόλεπτα ο Ελβετός αναφέρθηκε στην δήλωση που είχε κάνει μετά το ματς Κυπέλλου με την ΑΕΚ και την διαιτησία λέγοντας πως φοβήθηκε και ότι αμάξια τον ακολουθούσαν όταν γύρναγε σπίτι του!

Former Fulham and Olympiacos midfielder Pajtim Kasami is aiming for the big time again. Watch his story in full on Goal tomorrow. pic.twitter.com/JLHe1gvVN6

— Goal (@goal) August 14, 2018