Eπίσημο: Ο Νάτχο παίκτης του Ολυμπιακού (pic)

«Εσκασε» το θέμα από το πρωί. Οτι ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Μπίμπρας Νάτχο. Λίγο αργότερα έγινε γνωστό πως όχι μόνο είναι σε προχωρημένες επαφές αλλά ο 30χρονος μέσος βρίσκεται ήδη στην Αθήνα με την γυναίκα του και συζητάει με τους «ερυθρόλευκους».

Το απόγευμα ο Νάτχο περνούσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και όλα έδειχναν deal πριν οι Ισραηλινοί αποκαλύψουν πως ο αρχηγός της Εθνικής Ισραήλ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με απολαβές κοντά στις 900.000 ευρώ τον χρόνο.

Τελικά ήρθε και το επίσημο από τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 30χρονου μέσου με κάθε επισημότητα. Μάλιστα υπάρχει ενθουσιασμός στον Ολυμπιακό μιας και όπως τόνιζαν «είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού» και για το μεγάλο του συμβόλαιο αλλά και για την ποδοσφαιρική του αξία.

Μπίμπαρς Νάτχο καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / @BibarsNatcho welcome to Olympiacos!#olympiacos #welcome #BibarsNatcho #WelcomeBibars pic.twitter.com/7xFbfDYt0F

