Ο λόγος για την BlocSide Sports που ανέβασε τιτίβισμα λέγοντας: «Πολλά συγχαρητήρια στον ποδοσφαιρικό μας σύμβουλο, Βασίλη Τοροσίδη για την υπογραφή του και την επιστροφή του στον Ολυμπιακό».

Big congratulations to our #football advisor, Torosidis Vasilis, on his signing and return to @olympiacos_org!#advisor #greek #olympiacos #signing #footballer #blocsidesports #sports pic.twitter.com/4MjdVI6QKW

— BlocSide Sports (@BlocSide_Sports) August 1, 2018