Τι ωραία αίσθηση να γυρνάς στο σπίτι! Τα λέμε αύριο! / It’s good to be back home! See you tomorrow! #olympiacos #karaiskaki #OlympiakeMaziSou #friendlymatch #Leganés

A post shared by olympiacosfc (@olympiacosfc) on Jul 31, 2018 at 1:40am PDT