ΓΥΡΙΣΕ ΣΠΙΤΙ... #Repost @olympiacosfc Καλώς ήρθες σπίτι σου Βασίλη! / Welcome back Vasilis! #olympiacos #welcome #VasilisTorosidis #WelcomeBackVasilis

A post shared by Konstantinos Karapapas (@karapapas) on Jul 28, 2018 at 8:19am PDT