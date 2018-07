Μέσω του λογαριασμού του στο twitter, ο Αμρ Ουάρντα στέλνει μήνυμα ετοιμότητας για τα προκριματικά του Champions League με τη Βασιλεία.

«Έτοιμος για τα προκριματικά του Champions League την Τρίτη», είπε χαρακτηριστικά.

Ready for the champions league qualifications on Tuesday #PAOK pic.twitter.com/fbCBDldHQl

— Amr Warda (@AmrWarda10) July 21, 2018