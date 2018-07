Oι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού «γκρέμιζαν» το Ελ.Βενιζέλος στις 16 Ιουλίου του 2008για να υποδεχθούν τον σπουδαίο Ζιλμπέρτο Σίλβα

Ο Βραζιλιάνος που κατέκτησε το Μουντιάλ του 2002, δείχνει πως δεν μπορεί να ξεχάσει τα όσα έζησε και έτσι ανέβασε video από τις ομορφες στιγμές που έζησε όταν πάτησε το... πόδι του στην Ελλάδα.

Δείτε τι ανέβασε

Few years ago in this day arriving in Panathinikos https://t.co/Z6He6Y0KhI

— Gilberto Silva (@GilbertoSilva) 16 Ιουλίου 2018