Επίσημο και του Μιράντα στον Ολυμπιακό (pics)

Μέσω των social media των Πειραιωτών έγινε γνωστή και επίσημα η μεταγραφή του Ροντερίκ Μιράντα στον Ολυμπιακό, όπως αναμενόταν να συμβεί. Για τον έμπειρο στόπερ με πορτογαλικό και βραζιλιάνικο διαβατήριο οι πληροφορίες μιλούν για δανεισμό με οψιόν αγοράς από την Γουλβς.

Ο 27χρονος Ροντερίκ Ζέφερσον Γκονσάλβες Μιράντα με ύψος 1.93 μέτρα - που έχει υπάρξει διεθνής με τις μικρές Εθνικές της Πορτογαλίας - ανήκει επίσης στο πελατολόγιο του Μέντες. Έχει πάρει 2 τίτλους στην Πορτογαλία και έχει βγει από τα φυτώρια της Μπενφίκα. Μετά την Μπενφίκα έπαιξε σε Σερβέτ, Λα Κορούνια, ξανά Μπενφίκα, Ρίο Άβε και Γουλβς. Την προηγούμενη σεζόν είχε 19 ματς στην Αγγλία. Με την Γουλβς είχε συμβόλαιο έως το 2021. Φυσικά και είναι παίκτης που ξέρει καλά ο Πέδρο Μαρτίνς.

Ρόντερικ Μιράντα καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Roderick Miranda welcome to Olympiacos!#olympiacos #welcome #RoderickMiranda #WelcomeRoderick pic.twitter.com/lN7pSaVN4h

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) July 11, 2018