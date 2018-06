Μασούρας: «Τιμή μου που φόρεσα το περιβραχιόνιο της πρωταθλήτριας» (pic)

Είχα την τιμή να φορέσω το περιβραχιόνιο της Πρωταθλήτριας. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μου μάθατε το …στις χαρές και στις λύπες κοντά.. Με στηρίξατε, με βοηθήσατε, ένοιωσα ένας από εσάς. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο της Λάρισα για την στήριξη που μου έδειξα όσα χρόνια ήμουν στην ομάδα. Ευχαριστώ τον κ. Αλέξη Κούγια όπου ήταν ο άνθρωπος που με πίστευε από την πρώτη στιγμή που ήμουν στην ομάδα, τους προπονητές μου, τους συμπαίκτες μου, το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΛ, τους φροντιστές και όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους της ομάδας, τους δημοσιογράφους, τον master και υποψήφιο Διδάκτορα ποδοσφαίρου, κ. Γιάννη Πλιάτσικα Εις το επανιδείν

