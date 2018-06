Το μήνυμα του Μαρτίνς για την προετοιμασία (pic)

Μπορεί να μην έχει κάνει ακόμα κάποια δήλωση. Ομως μετά τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας αλλά και το ταξίδι στο Ζέεφελντ ο Πέδρο Μαρτίνς έστειλε το δικό του μήνυμα για την πορεία της ομάδας μέχρι τώρα μέσω... twitter.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος από την συγκέντρωση των παικτών μετά τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας. Απόλυτα συγκεντρωμένοι να αρχίσουμε τη σεζόν σε φουλ φόρμα»

Very pleased with the commitment of the players after the first days of pre-season training. Complete focus on starting the season in shape! pic.twitter.com/IBGkpDcGD9

