Ο Πέλκας πήρε το «10» και θα δώσει τα πάντα! (vid)

Ο Ελληνας διεθνής μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ κέρδισε για τρίτη σερί χρονιά το βραβείο του καλύτερου γκολ και με αφορμή τη βράβευσή του μίλησε για τη χρονιά που τελείωσε, τους στόχους για τη νέα σεζόν και αποκάλυψε πως θα τον βλέπουμε στα γήπεδα με το Νο 10 στην πλάτη.

«Είχαμε αρκετές ημέρες ξεκούρασης. Τώρα υπάρχει όρεξη για τη νέα σεζόν. Υπάρχουν νέοι στόχοι που έχουμε μπροστά μας. Όσον αφορά το γκολ, το χάρηκα πολύ και εύχομαι και τη νέα χρονιά να βάλω τέτοια όμορφα γκολ και να βοηθάω την ομάδα μου χαρίζοντας την νίκες».

Για το αν πάει για 3η σερί χρονιά να κατακτήσει το βραβείο Regency Casino Best Goal of the Season απάντησε:

«Δε θέλω να το φανταστώ. Ας βγει αυθόρμητα στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτος μας στόχος είναι να περάσουμε τη Βασιλεία και αν είμαι τυχερός να βάλω πάλι ένα όμορφο γκολ στη σεζόν και να κατακτήσω για τρίτη σερί χρονιά το συγκεκριμένο τίτλο».

Για τους στόχους του και τις αλλαγές τη νέα σεζόν:

«Θέλω να βελτιώνομαι και να βοηθάω την ομάδα. Να βλέπουν όλοι έναν καλύτερο Πέλκα. Ξεκίνησα πιο μπροστά την προετοιμασία, ήρθα με όρεξη και ελπίζω να δώσω τα πάντα για να βελτιωθώ εγώ ο ίδιος πρώτα από όλα».

Δείτε εδώ το βίντεο του PAOK TV με τις δηλώσεις του Δημήτρη Πέλκα.