Ανακοινώνει διεθνή Λιβανέζο ο Απόλλων Σμύρνης (vids)

Ο Χιλάλ Ελ-Χέλουε αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή του Απόλλωνα Σμύρνης. Μετά τον Άιλερς, ακόμα μια περίπτωση από τη Γερμανία έρχεται στην Ριζούπολη.

Ο 23χρονος, παίζει στα δύο άκρα της επίθεσης (κυρώις δεξιά) αλλά και στην κορυφή.

Την χρονιά που μας πέρασε έπαιξε στην 3η κατηγορία της Γερμανίας με την Hallescher FC όπου σε 29 ματς σκόραρε 4 φορές και είχε 6 ασίστ.

Γεννήθηκε στις 24/11 του 1994 στο Ανόβερο και ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα στην TSV Havelse ενώ τη σεζόν 2015-2016 φόρεσε τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ, όπου σε 24 ματς σκόραρε 7 φορές.

Με την εθνική Λιβάνου έχει αγωνιστεί 14 φορές και έχει βρει δίχτυα μία φορά. Το ντεμπούτο του το έκανε με τη Μιανμάρ στις 8/10 του 2015, ενώ κόντρα στην ίδια χώρα πέτυχε και το μοναδικό γκολ του διεθνή επίπεδο στις 29/3 του 2016.

Hilal El-Helwe scored 2 goals in Hallescher's 4-3 win over @Rote_Teufel in @DFB_Pokal - German Cup - Round 1. pic.twitter.com/vXcBHmpdvp

— FaLebanon (@FALebanon) August 22, 2016