Επαφή Παναθηναϊκού για Σιφναίο!

Η απαγόρευση μεταγραφών και η καθυστέρηση του φινάλε στην υπόθεση της «Panasia», αναγκάζουν τον Παναθηναϊκό να ξεψαχνίζει την αγορά για νεαρούς, ελεύθερους, ταλαντούχους και στα οικονομικά πλαίσια του σκληρού «μνημονίου» Έλληνες ποδοσφαιριστές. Μία από τις περιπτώσεις που βλέπουν ζεστά στο «τριφύλλι» και μάλιστα έχει γίνει και σχετικά επαφή, είναι εκείνη του Μαρκ Σιφναίου. Ο 22χρονος υψηλόσωμος στράικερ(1.91) έχει μεγαλώσει ποδοσφαιρικά στην Ολλανδία και πέρυσι αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Ινδίας, όπου σκόραρε 5 φορές. Στο τέλος της σεζόν έμεινε ελεύθερος και το «τριφύλλι» τον έχει στην λίστα του, όπως και άλλες ελληνικές ομάδες.

Who is who

Ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Ολλανδία και στα 20 αποφάσισε να δοκιμάσει την περιπέτεια της Ινδίας! Ο 21χρονος Ελληνολλανδός επιθετικός το καλοκαίρι του 2017 αποχώρησε από την Βαλβάικ και ακολούθησε τον Ρενέ Μιούλενστεν στους Κεράλα Μπλάστερς. Ο πρώην βοηθός του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεχώρισε τον Σιφναίο και του έδωσε τις ευκαιρίες που αναζητούσε για σερί ματς. Ο ταλαντούχος επιθετικός αποχώρησε τον Ιανουάριο από τους Μπλάστερς όντας πρώτος σκόρερ τους, παρότι στην ομάδα είχε προστεθεί και ο Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ.

Τα γκολ(4) και η συνολική παρουσία του τον έκαναν γρήγορα αγαπητό στις τάξεις του κόσμου. Σέντερ φορ δυνατός στον αέρα, με καλή τεχνική και αίσθηση του χώρου, έκανε τις αντίπαλες άμυνες να τον αισθανθούν για τα καλά. Όμως ο Μιούλενστεν αποχώρησε τον Ιανουάριο και ο διάδοχός του, Ντέιβιντ Τζέιμς, είχε διαφορετικά σχέδια. Έτσι, ο Σιφναίος αποφάσισε να αναζητήσει το μέλλον του αλλού. Υπήρξε ενδιαφέρον από ευρωπαϊκές ομάδες, όμως αποφάσισε να τελειώσει τη σεζόν στην Ινδία και σε ομάδα που έκανε πρωταθλητισμό. Τη Γκόα. Έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του πρωταθλήματος και μετά τον αποκλεισμό, επέστρεψε στην Ολλανδία, αναζητώντας πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στην Ευρώπη. Στο μεταξύ, ο Μιούλενστεν τον πρότεινε στην ολλανδική ομοσπονδία, η οποία τον παρακολούθησε έχοντας πρόθεση να τον εντάξει στην Κ-23 της και από εκεί να συνέχιζε στο «οράνιε» οικοδόμημα.