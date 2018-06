Αναμενόμενη ήταν η πρωτιά του ΠΑΟΚ και το μήνα Μάιο, πάνω από ΑΕΚ και Ολυμπιακό, καθώς ξεπέρασε κάθε προσδοκία η επισκεψιμότητα στις «ασπρόμαυρες» σελίδες κοινωνικές δικτύωσης!

Ο ΠΑΟΚ το μήνα Μάιο κατέκτησε την πρωτιά, αυτή που αφορά την αλληλεπίδραση των τριών βασικών σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram), η οποία άγγιξε σε νούμερα το 1,5 εκατομμύριο, πολύ πιο μπροστά από ΑΕΚ και Ολυμπιακό.

Σ’ αυτό το νέο ρεκόρ βοήθησε σημαντικά η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και η ταινία-ντοκιμαντέρ της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, που είδε μέσα στο μήνα Μάιο να εκτοξεύονται τα νούμερα του στα social media, όπου «παίζει μπάλα» υπό την καθοδήγηση του διευθυντή Νέων Μέσων, Παναγιώτη Αρωνιάδη

Συγκεκριμένα ο ΠΑΟΚ το μήνα Μάιο «έπιασε» τις 1.484.600 (από 1.009.630 το μήνα Απρίλιο) αλληλεπιδράσεις, με την ΑΕΚ (1.046.184) να προσπερνά τον Ολυμπιακό (760.635). Αριθμοί που παρουσιάστηκαν σήμερα από τους «Deportes & Finanzas», που ειδικεύονται στη μέτρηση των δεδομένα και παρουσιάζουν στατιστικά στοιχεία από τη «δράση» των ομάδων στα social media.

TOP 3 best greek football clubs ranked by total interactions in social networks during may 2018. @Super_League_GR

1.@PAOK_FC 1,48M

2.@AEK_FC_OFFICIAL 1,04M

3.@olympiacos_org 760K pic.twitter.com/LJzOhTeypu

— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) 18 Ιουνίου 2018