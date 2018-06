Δείτε πιο κάτω το βίντεο από το επίσημο Twitter της ΠΑΕ Ολυμπιακός...

Η πρώτη εμφάνιση του ανανεωμένου πούλμαν μας στο Προπονητικό Κέντρο του Ρέντη. / The first appearance of our renewed bus at Olympiacos FC Training Center.#olympiacos #legend #teambus #newlook #glory #redandwhite pic.twitter.com/Kbmrqx1M5c

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) June 11, 2018