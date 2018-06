Ο πιο μεγάλος σε ηλικία, με τα περισσότερα (54 σε 14 μήνες) παιχνίδια!

Το αν θα μείνει ο Ρομάο και τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό, πώς θα μείνει κλπ, κλπ., είναι αλλουνού παπά ευαγγέλιο.

Αυτό που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γράψω για τον έμπειρο Γάλλο (γιατί γεννημένος στη Γαλλία είναι) έμπειρο μέσο είναι ότι βγάζει τίμια το ψωμί του από τότε που υπέγραψε στον Ολυμπιακό, ερχόμενος ως ελεύθερος από την Μαρσέϊγ.

Ο Μπέντο έχοντας στη διάθεση του το «πυρηνικό όπλο» Μιλιβόγεβιτς είχε έξι μήνες στην απέξω τον Ρομάο. Όταν όμως έφυγε ο Σέρβος παικταράς, ο διεθνής με το Τόγκο άσος ήταν αυτός που βοήθησε πολύ την ομάδα να αναπληρωθεί το κενό, όσο ήταν εύκολο να αναπληρωθεί ένα τέτοιο τεράστιο κενό ενός πληθωρικού παίκτη όπως ο Λούκας, που κόβει, ράβει, δημιουργεί, σκοράρει και κάνει δουλειά και στο ψηλό παιχνίδι…

Κι αν θέλουμε να κάνουμε ένα απολογισμό, ο Ρομάο από αρχές Φλεβάρη του 2017, απ΄ όταν άρχισε να παίζει δηλαδή, έως και τέλη Απρίλη του 2018, όταν και τέλειωσε το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές από κάθε άλλον στον Ολυμπιακό! Ο μεγαλύτερος σε ηλικία παίκτης, στα 34 προς 35 χρόνια του αυτή την στιγμή, έπαιξε τα περισσότερα παιχνίδια: για την ακρίβεια 52 σαν βασικός και δύο σαν αλλαγή (σε εκείνα τα ματς με την Οσμάνλισπορ). Προσέξτε, 54 παιχνίδια σε 15 μήνες.

Όταν δε λέμε 52 παιχνίδια βασικός, σχεδόν όλα 90λεπτα, εννοούμε 34 αγώνες πρωταθλήματος, 12 ευρωπαϊκούς κι έξι Κυπέλλου-κι όχι της πλάκας, αλλά τέσσερα με την ΑΕΚ και δύο με τον Ατρόμητο. Κι όσα ματς δεν έπαιξε στο πρωτάθλημα ήταν τέσσερα λόγω καρτών και τρία λόγω ροτέϊσον. Δηλαδή, δεν είχε τον παραμικρό τραυματισμό.

Επιπλέον ο Ρομάο έβαλε έξι γκολ και έφτιαξε άλλα τέσσερα, καθόλου μικρός ο απολογισμός για αμυντικογενή παίκτη. Τα δε γκολ ήταν εξαιρετικά σημαντικά, όπως το 1-0 επί της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, το 2-1 επί της Ριέκα στο 93' , της πρόκρισης στο Κύπελλο στο Περιστέρι και της πολύτιμης νίκης 2-1 επί του Πλατανιά.

Και, για να μην ξεχνιόμαστε, έπαιξε τόσο εξάρι, όσο και οκτάρι (με εξάρι τον Ταχτσίδη), με την ίδια επιτυχία, ενώ όταν χρειάστηκε βοήθησε και σαν κεντρικός αμυντικός.

Κοινώς, είναι ένα πολυεργαλείο, που όσο είναι στον Ολυμπιακό δίνει πράγματα, παίζοντας για την ομάδα. Κι έχοντας κοστίσει σχετικά λίγα χρήματα, αφού ήρθε ως ελεύθερος πριν ακριβώς δύο καλοκαίρια.

Προσέξτε, εγώ δεν θα πω ότι ο Ρομάο είναι ένας καταπληκτικός χαφ. Ασφαλώς κι έχει μειονεκτήματα-τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο (δεν έχει μεγάλη ευχέρεια στην κυκλοφορία της μπάλας), όσο και σε επίπεδο χαρακτήρα (βγάζει πολλά νεύρα στο παιχνίδι, παίρνει πολλές κίτρινες κι είναι κι…επίφοβος για αποβολή).