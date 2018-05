Με ποστάρισμα στο twitter η εταιρεία Redstone τόνισε: «Η στήριξη του κόσμου στο Athens Alive είναι τρομερή και η αισιόδοξη στάση της Κυβέρνησης αλλά και του Υφυπουργού Αθλητισμού μας δίνει πνοή. Θέλουμε να το προχωρήσουμε και να το παραδώσουμε σε όλους εσάς».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από τον πίνακα που είχε δοθεί στη δημοσιότητα τον Μάρτιο και περιλαμβάνει όλα τα οικονομικά οφέλη του έργου για την Αθήνα.

The grassroots support for Athens Alive has been incredible, and the can-do attitude of the Greek government and Ministry of Sport is refreshing. We want to move this forward and deliver for everyone. #AthensAlive pic.twitter.com/okHzNy5fwI

— Redstone (@RedstoneAdvisor) 30 Μαΐου 2018