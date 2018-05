Σας ευχαριστώ όλους για τις αμέτρητες ευχές! Το μόνο δώρο που θέλω είναι το double της σεζόν 2018-19 και θα δώσουμε και την ψυχή μας γι αυτό! #olympiacos #gate7 # werulethisland

A post shared by Konstantinos Karapapas (@karapapas) on May 21, 2018 at 7:46am PDT