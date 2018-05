Πρώτος και καλύτερος ο Βιεϊρίνια!

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App, ως ο Fans’ Man of the Match του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στην ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ.

Ήταν το ιδανικό φινάλε και ταυτόχρονα η απαρχή μιας νέας εποχής στην οποία ο ΠΑΟΚ φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει κι έχει ως μπροστάρη τον πλέον κατάλληλο. Έναν ποδοσφαιριστή που δεν παίζει, κερδίζει τελικούς. Γι’ αυτό και δεν έχει χάσει ούτε έναν. Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια επέστρεψε στον Δικέφαλο για να κατακτήσει τίτλους κι άρχισε ήδη το μέτρημα.

Ο πρώτος, μάλιστα, καρμικά είχε την υπογραφή του. Γιατί δεν γινόταν να τελειώσει τη σεζόν με μόλις ένα γκολ όπως δήλωνε τέσσερις μέρες πριν το ματς στο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει το PAOK TV. Γιατί ήξερε τι πρέπει να κάνει για να φύγει νικητής από το γήπεδο.

Ως αρχηγός ηγήθηκε της προσπάθειας των συμπαικτών του κι όταν το κορμί του τον εγκατέλειψε κάθισε στον πάγκο με κλειστά τα μάτια ανήμπορος ν’ αντέξει την ένταση δίχως να είναι στον αγωνιστικό χώρο. Κι όμως ήταν ο πρώτος που έσπευσε να ηρεμήσει τους φίλους του ΠΑΟΚ μετά το γκολ του Πέλκα . Ως ηγέτης. Το τελευταίο σφύριγμα του Μπορμπαλάν τον έκανε να ξεχάσει τους πόνους και να πανηγυρίζει σαν μικρό παιδί.

Το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App δεν μπορούσε παρά να υποκλιθεί στον αρχηγό και να τον χρίσει Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στην ΑΕΚ».