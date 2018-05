Πρωταθλητής στα social media ο ΠΑΟΚ! (pic)

Ο ΠΑΟΚ το μήνα Απρίλιο κατέκτησε άλλη μια πρωτιά, αυτή που αφορά την επισκεψιμότητα και την αλληλεπίδραση των τριών βασικών σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram), η οποία ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο, πιο μπροστά από Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Πριν το Κύπελλο καταλήξει στην Τούμπα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» είδε μέσα στο μήνα Απρίλιο να εκτοξεύεται η επισκεψιμότητα του στα social media, όπου «παίζει μπάλα» υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου New Media, Παναγιώτη Αρωνιάδη

Συγκεκριμένα ο ΠΑΟΚ είχε 1.009.630 επισκέψεις/αλληλεπιδράσεις το μήνα Απρίλιο, με τον Ολυμπιακό να ακολουθεί σε 965.567 και την ΑΕΚ να είναι στην Τρίτη θέση με 962.344.

Οι «Deportes & Finanzas» που μετρούν τα δεδομένα και παρουσιάζουν στατιστικά στοιχεία από τη «δράση» των ομάδων στα social media παρουσίασε σήμερα τους αριθμούς για το μήνα Απρίλιο.

TOP 3 best greek football clubs ranked by total interactions in social networks during april 2018. @Super_League_GR

1.@PAOK_FC 1,00M

2.@olympiacos_org 965K

3.@AEK_FC_OFFICIAL 962K pic.twitter.com/e1f0Qa6bdg

— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) 17 Μαΐου 2018