Διαγωνισμός για το καλύτερο γκολ της σεζόν

94 τέρματα σε 44 παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ ανέβασε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έγινε πιο παραγωγικός και παρέμεινε εντυπωσιακός πετυχαίνοντας πανέμορφα τέρματα, αρκετά από τα οποία προήλθαν έπειτα από υποδειγματικές ομαδικές ενέργειες. Το paokfc.gr και το PAOK FC Official App σε συνεργασία με το Regency Casino σας καλούν να επιλέξετε το ωραιότερο γκολ της φετινής σεζόν.

Από τα πρώτα παιχνίδια για τα προκριματικά του Europa Legaue, μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο ΟΑΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ, οι ποδοσφαιριστές του Ράζβαν Λουτσέσκου πέτυχαν πολλά κρίσιμα και παράλληλα εντυπωσιακά γκολ.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το paokfc.gr, το PAOK FC Official App και το Regency Casino διοργανώνουν τον διαγωνισμό για την ανάδειξη του Best Goal of the Season.Στην μάχη για το βραβείο συμμετέχουν οι Δημήτρης Πέλκας, με τρεις υποψηφιότητες, τα αουτσάιντερ Τσίμιροτ και Κάνιας, που σπάνια βρίσκουν τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, αλλά όταν το κάνουν φροντίζουν να γίνεται με εντυπωσιακό τρόπο, ο Μαουρίσιο, ο Κάμπος, οι εκπρόσωποι της οπισθοφυλακής Βαρέλα και Μάτος, αλλά και ο αρχηγός Αντελίνο Βιεϊρίνια , που κράτησε το καλό για το τέλος.

Την σεζόν 2013-14, ο Ζβόνιμιρ Βούκιτς ήταν ο πρώτος παίκτης που παρέλαβε τον αντίστοιχο τίτλο, για το γκολ σπάνιας ομορφιάς που σημείωσε κόντρα στον Πλατανιά στο γήπεδο της Τούμπας.

Την σκυτάλη παρέλαβε την σεζόν 2014-15 ο Φακούντο Περέιρα, με το απίστευτο γκολ μέσα στο Καραϊσκάκη κόντρα στον Ολυμπιακό, το οποίο σφράγισε ένα μεγάλο διπλό για τον Δικέφαλο.Επόμενος νικητής ήταν ο Γκόικo Τσίμιροτ.

Ο Βόσνιος άσος την σεζόν 2015-16, την πρώτη του με την φανέλα του Δικεφάλου, βρήκε μόλις μία φορά τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, αλλά φρόντισε να το κάνει με μοναδικό τρόπο. Ένα ασύλληπτο βολέ μέσα στην Λεωφόρο κόντρα στον Παναθηναϊκό, που ψηφίστηκε ως το ωραιότερο της περασμένης αγωνιστικής περιόδου.Κάτοχος του τίτλου είναι ο Δημήτρης Πέλκας.

Την σεζόν 2016-17 ο μέσος του Δικεφάλου είχε κομβική παρουσία στον δρόμο για την επιστροφή στους τίτλους. Η απευθείας εκτέλεση φάουλ στον ημιτελικό εναντίον του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Τούμπας, κέρδισε τις προτιμήσεις του κοινού και του χάρισε τον ατομικό τίτλο.

Ώρα να βρούμε τον επόμενο, με τον τελικό λόγο να είναι δικό σας. Παρακολουθήστε το βίντεο που ετοίμασε το PAOK TV με τα 10 υποψήφια τέρματα και ψηφίστε το κορυφαίο γκολ του Δικεφάλου για την σεζόν 2017-18. Το… μενού έχει εντυπωσιακά σουτ, ομαδικές προσπάθειες, κεφαλιές.