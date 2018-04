Οι αρχές του Πανιωνίου δεν επιτρέπουν τον φασισμό

Αλήθεια τι είναι πιο σημαντικό για έναν άνθρωπο; «Να αγαπηθεί χώρους όρους». Έτσι ακριβώς είναι και ο οπαδός. Σε αγαπάει χωρίς ανταλλάγματα. Ο οπαδός είναι το υγιές κομμάτι του αθλητισμού, γιατί μπορεί να τρέφει ακόμα δυνατά συναισθήματα για την ομάδα του, ανεξαρτήτου αποτελέσματος, γιατί η ανταμοιβή του -η όποια στιγμιαία επιτυχία- αποτελεί το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται ως ανταμοιβή και αυτό είναι που κάνει το συναίσθημα και την αγάπη με την ομάδα ακόμα πιο δυνατό.

Ο οπαδός αυτός μεγαλώνει σε μια κοινωνία που μας μαθαίνει πως ο αδύναμος ή ο φτωχός είναι πρόβλημα. Λέμε ότι η κοινωνία απορρίπτει τους μετανάστες, τους διαφορετικούς, τους μαύρους, τους μουσουλμάνους. Στην πραγματικότητα όμως αυτό που βλέπουμε είναι μια ισοπέδωση των εννοιών. Ο λόγος έδωσε την θέση στην βία, το μίσος και ο διχασμός έφεραν τον κατακερματισμό της Δημοκρατίας. Μόνο φωνές και διάλογος πουθενά. Και η ρητορική του μίσους φέρνει στο Κοινοβούλιο ένα κόμμα που μισεί και σκοτώνει τους ανθρώπους μόνο και μόνο επειδή έχουν διαφορετικό χρώμα ή επειδή πιστεύουν σε ένα άλλο Θεό από τον δικό τους ή έχουν μια διαφορετική σεξουαλική προτίμηση.

Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι και ο Στιβ Γιατζόγλου, ο οποίος μας είχε ενημερώσει πως: «Η δολοφονία του Φύσσα ήταν μια κακιά στιγμή» και «Πως ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι σαν τους Χρυσαυγίτες που μπορούν ακόμη να λένε τα πράγματα όπως είναι, και πως οι άλλοι ψήφισαν 40 μνημόνια». Ο συγκεκριμένος άνθρωπος το βράδυ της Πέμπτης ανακοινώθηκε πως αναλαμβάνει τις τύχες του μπασκετικού Πανιώνιου προκαλώντας τον ξεσηκωμό όλων των φίλων του Ιστορικού και κυρίως των Πανθήρων οι οποίοι κατάφεραν και πέτυχαν μέσα σε λίγες ώρες η συμφωνία αυτή να ακυρωθεί με τον πιο επίσημο τρόπο.

Για τους Πάνθηρες, ο Πανιώνιος είναι το σπίτι τους και στο σπίτι τους ο Χρυσαυγίτης δεν έχει καμία θέση. Στη Νέα Σμύρνη ξέρουν καλά από προσφυγιά, από αντίσταση σε γερμανοτσολιάδες και τιμάνε το αίμα των των παππούδων τους. Στη Νέα Σμύρνη ποτέ δεν έκρυψαν την καταγωγή τους και πάντοτε ήταν στην πρώτη γραμμή για να συντρίψουν κάθε φασισμό που θα εμφανίζεται εναντίον των φτωχών και των καταπιεσμένων.

Την αθλητική και κοινωνική διάσταση που πρεσβεύει ο Πανιώνιος Γυμναστικός Σύλλογος Σμύρνης και οι άνθρωποι που τον υπηρέτησαν δεν μπορεί και δεν γίνεται να την προσβάλει κανένας τυχάρπαστος και η μαζική αντίδραση στην πρόσληψη του συγκεκριμένου ανθρώπου, είναι θέμα στάσης απέναντι στις αρχές που πρεσβεύει ο Πανιώνιος ως η μεγαλύτερη προσφυγική ομάδα.

Έχοντας ζήσει στο πετσί του την προσφυγιά, έχοντας βιώσει τον ρατσισμό δεν θα μπορούσε παρά να να βρίσκεται απέναντι σε κάθε τέτοια πράξη. Το ζητούμενο για όλους μας θα πρέπει να είναι οι άνθρωποι και οι κοινωνίες και πως αυτές σχηματίζονται, είτε λόγω των χρημάτων είτε λόγω των πολιτικών πεποιθήσεων των ανθρώπων.

Το ζητούμενο είναι πως θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία στην οποία ζούμε να την χαιρόμαστε. Μια κοινωνία που βασικά της χαρακτηριστικά δεν θα είναι η βρωμιά, ο θυμός και η κανονικοποίηση τους φασισμού. Μια κοινωνία που θα είσαι περήφανος που είσαι μέλος της και συμβάλλεις και συ με τον δικό σου τρόπο στην ευημερία. Και πράξεις όπως αυτές των οργανωμένων οπαδών του Πανιωνίου βάζουν ένα λιθαράκι στην εξαφάνιση τέτοιου είδους βαρίδιων. Ο φασισμός και η μισαλλοδοξία δεν έχουν καμία θέση τόσο στον αθλητισμό όσο και στην Δημοκρατία.

Και όπως εύστοχα έχει πει και η σπουδαία Πάτι Σμίθ

Listen, I believe everythin' we dream

Can come to pass through our union

We can turn the world around

We can turn the earth's revolution

We have the power

People have the power