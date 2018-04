Βραβεύσεις για Βιεϊρίνια και Βαρέλα

Όπως αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Την Παρασκευή (27.04) στις 14:00 στην Μικτή Ζώνη του γηπέδου της Τούμπας οι Αντελίνο Βιεϊρίνια και Φερνάντο Βαρέλα θα παραλάβουν τα βραβεία του για το Regency Casino Best Goal, τον 11888 MVP και το nak Play of the Month Μαρτίου.

Ο Αντελίνο Βιεϊρίνια αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App ως ο πολυτιμότερος παίκτης του Μαρτίου και κέρδισε τον τίτλο του 11888 MVP. Παράλληλα ο αρχηγός ήταν ο νικητής και στον διαγωνισμό για το Play of the Month, όντας ο συνδετικός κρίκος σε μία εξαίσια ομαδική ενέργεια.

Από την μεριά του ο Φερνάντο Βαρέλα σημείωσε τον Μάρτιο το πιο πολυσυζητημένο τέρμα των τελευταίων ετών. Ένα πεντακάθαρο και υπέροχο γκολ, που κέρδισε τον διαγωνισμό του Regency Casino Best Goal Μαρτίου».