Επιστρέφουν Ζιλέ-Σισέ, εκτός Μποτία-Πάρντο για Ριζούπολη (pic)

Με την τελευταία προπόνηση, το απόγευμα του Σαββάτου, οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για το ματς με τον Απόλλωνα, την Κυριακή στις 19:00, στη Ριζούπολη, για την 28η αγωνιστική της Superleague Σουρωτή.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, πλην του Πάρντο και του ανέτοιμου Μποτία.

Μετά το τέλος του προγράμματος ο κ. Κόντης ανακοίνωσε την αποστολή για το παιχνίδι με την «Ελαφρά Ταξιαρχία». Σε αυτή περιλαμβάνονται ξανά οι Βέργος και Βρουσάι, ενώ επιστρέφουν και οι Ζιλέ και Σισέ, που έλειψαν λόγω καρτών από τον αγώνα με την Κέρκυρα.

Αναλυτικά: Ανδρούτσος, Χουτεσιώτης, Σισέ, Τζούρτζεβιτς, Ελαμπντελαουί, Ένγκελς, Φορτούνης, Ζιλέ, Χατζισαφί, Ανσαριφάρντ, Κούτρης, Μάριν, Μαρτίνς, Μιραλάς, Νικολάου, Προτό, Ρομαό, Ταχτσίδης, Βέργος, Βρουσάι.

