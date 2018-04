ΠΑΕ ΠΑΟΚ: «Το μέλλον είναι εδώ. Το μέλλον μας ανήκει»! (pic)

Στο... γιορτινό «τιτίβισμά» της, με αφορμή τα 92 χρόνια ζωής του συλλόγου, η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έγραψε στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter: «Δύο χρώματα. Άσπρο και μαύρο. Μια ομάδα. ΠΑΟΚ. 92 χρόνια περήφανης και ένδοξης ιστορίας. Χρόνια πολλά», και προσθέτει:

«Το μέλλον είναι εδώ. Το μέλλον μας ανήκει»!

Δείτε την «ασπρόμαυρη» ανάρτηση:

The future is here. The future is now. The future is ours. #DareToDream #NeverGiveUp pic.twitter.com/2ADd9zcyAJ

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 20 Απριλίου 2018