Μεγάλος προβληματισμός για την ένταση των μεγάλων και τα δικαστικά

Ο Ινφαντίνο όπως διαβάσατε χθες στο ρεπορτάζ του Gazzetta.gr έγκαιρα και έγκυρα χτύπησε το... καμπανάκι στον Βαγγέλη Γραμμένο και η απειλή του GREXIT συνεχίζει να υπάρχει. Σήμερα μία ημέρα μετά τις πληροφορίες αυτές υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός και στην ΕΠΟ αλλά και στο Υφυπουργείο για την ένταση μεταξύ των μεγάλων και κυρίως ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ που δεν λέει να κοπάσει καθώς και για τα δικαστικά, που έχουν αργήσει τόσο.

Ο χρόνος... τρέχει και μέσα στον Μαϊο θα υπάρξουν τα τελικά μαντάτα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. In or out; Μέσα ή έξω από τους κόλπους των FIFA / UEFA; Αυτήν την στιγμή παραμένουμε στο καθεστώς του να βρεθούμε εκτός. Οι επόμενες μέρες αλλά και οι εξελίξεις σε πρωτάθλημα και ακόμα και με τον τελικό Κυπέλλου θα καταδείξουν που θα οδηγηθούμε...

- Κύκλοι της ΕΠΟ εμμένουν από χθες στο ότι τελικώς δεν θα προκύψει GREXIT και ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Οι τωρινές συνθήκες δεν δείχνουν κάτι τέτοιο.