«Δύο στα δύο» για τον Βιεϊρίνια (vid)

Η ομαδική ενέργεια των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ στον εκτός έδρας αγώνα με τον Ατρόμητο (0-2) αναδείχθηκε ως το «Play of the Month» Μαρτίου.

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Η δυσκολία ήταν αρχικά να… προσωποποιηθεί η υποψηφιότητα, καθώς το τελικό αποτέλεσμα προήλθε από τρεις διαφορετικούς παίκτες που συγχρονίστηκαν άψογα, «έκρυψαν» την μπάλα και την εμφάνισαν στα αντίπαλα δίχτυα.

Το δίκαιο ίσως ήταν να πιστωθεί η υποψηφιότητα στον Ράζβαν Λουτσέσκου, αλλά οι κανονισμοί δεν το επιτρέπουν, οπότε ο κλήρος έπεσε στον αρχηγό. Τον συνδετικό κρίκο της υπόθεσης. Ο Πέλκας εκτέλεσε με πάσα ένα φάουλ έξω από την περιοχή του Ατρομήτου, ο Βιεϊρίνια βρήκε με μία απίθανη σκαφτή πάσα τον Κάμπος και αυτός κρέμασε με λόμπα τον Γιαννιώτη.

Το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App απεφάνθη μέσω της ψηφοφορίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και της nak Shoes, πως ο Πορτογάλος είναι ο νικητής του nak Play of the Month Μαρτίου, με ποσοστό 45,05%.

Ο Βιεϊρίνια έκανε το back to back, μετά το σχετικό βραβείο που κατέκτησε για τον Φεβρουάριο, αφήνοντας στην δεύτερη θέση τον Δημήτρη Πέλκα και την προσπάθειά του στο ίδιο παιχνίδι, όταν απέφυγε τρεις αντιπάλους και σέρβιρε στον Κρέσπο και στην τρίτη τον Ρόμπερτ Μακ και την ασίστ που έδωσε στον Κάμπος στην Τρίπολη».

Θυμηθείτε την εξαιρετική προσπάθεια των παικτών του Δικεφάλου μέσα από το PAOK TV.