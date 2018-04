Η κυβέρνηση σπρώχνει το ποδόσφαιρο στην αναδιάρθρωση κατηγοριών

Με την αφορμή της συνάντησης του προέδρου της ΕΠΟ Βαγγέλη Γραμμένου με τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο τα ελληνικά media ξαναγέμισαν με κείμενα GREXIT. Κι αυτή ήταν ακόμη μια σαφής ένδειξη για την επικοινωνία που χτίζουν τον τελευταίο καιρό η FIFA και η UEFA σχετικά με το ζήτημα του ελληνικού ποδοσφαίρου: προς την Ελλάδα φωνάζουν “συμμορφωθείτε” και προς την υπόλοιπη ποδοσφαιρική Ευρώπη στέλνουν το “τους έχουμε δώσει τελεσίγραφο, αν δεν συμμαζευτούν θα τους αποβάλουμε” μήνυμα. Υπάρχει όμως πραγματικός κίνδυνος GREXIT για το ελληνικό ποδόσφαιρο; Ναι, αλλά αυτός δεν είναι σχετικός με το παρελθόν· είναι σχετικός με όσα πρόκειται να γίνουν στη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων, και κυρίως με όσα θα συμβούν στον τελικό του Κυπέλλου αν προκριθεί σε αυτόν η ΑΕΚ. Περισσότερα πάνω σε αυτό θα γράψω σε ένα επόμενο σημείωμα. Προς το παρόν ας εστιάσουμε στο σκηνικό που επιχειρείται να στηθεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο για την επόμενη σεζόν. Η Κυβέρνηση επιχειρεί να σπρώξει το ποδόσφαιρο προς την άμεση υλοποίηση ενός σχεδίου αναδιάρθρωσης των επαγγελματικών κατηγοριών προκειμένου να προκύψουν τρεις επαγγελματικές κατηγορίες: η Superleague 1, στην οποία θα μετέχουν 12 ομάδες, η Superleague 2, στην οποία θα μετέχουν 14 ομάδες και η Football league, στην οποία θα μετέχουν 10 ομάδες.

Πώς θα προκύψουν οι διαγωνιζόμενοι σε κάθε κατηγορία, και με ποιους κανόνες θα διεξάγονται αυτά τα πρωταθλήματα; Ολα αυτά είναι υπό διαμόρφωση αυτή την εποχή, δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες, δεδομένου ότι η Ελλάδα πάει να φτιάξει στο πόδι ένα καθεστώς που δεν υπήρχε προηγουμένως. Στην Superleague 1 πρόκειται να συμμετέχουν οι 10 πρώτοι του βαθμολογικού πίνακα της φετινής Superleague και οι δύο πρώτοι της φετινής Football league. Στην Superleague 2 θα μετέχουν οι υπόλοιποι 6 της φετινής Superleague και οι 8 που θα συμπληρώνουν την πρώτη 10αδα της φετινής football league. Και “τα ρέστα” θα μείνουν στην Football league. Αυτές είναι σήμερα οι υπό διαμόρφωση κατηγορίες, μέχρι να ξαναλλάξουν, αφού όλα είναι ανοιχτά στις κουβέντες των ζυμώσεων. Κάθε πρωτάθλημα σχεδιάζεται με δύο γύρους και play off, αλλά, το σημειώνω ξανά, όλα είναι υπό διαμόρφωση στις ζυμώσεις ανάμεσα στους εμπλεκόμενους, σαν να έχουν μόλις μπει στην κουβέντα του σχεδιασμού ενός νέου επιτραπέζιου παιχνιδιού και διαμορφώνουν τους κανόνες του.

Και γιατί να το δεχθεί η αγορά του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτό το σχέδιο, που έχει εκπονηθεί από τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλειάδη και διαμορφώνεται on the go στις συζητήσεις με τους επιχειρηματίες των ΠΑΕ, με τη NOVA, την ΕΡΤ και ένα σωρό από κυβερνητικά στελέχη; Επειδή αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη για να μοιράσει η κυβέρνηση μέσω της ΕΡΤ περί τα 40 εκατ. ευρώ ετησίως στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο! Το σχέδιο προβλέπει ότι οι ομάδες των τριών κατηγοριών θα μοιράζονται περί τα 60 εκατ. ευρώ ετησίως, εκ των οποίων τα περίπου 20 θα καταβάλει η NOVA και τα υπόλοιπα περίπου 40 θα καταβάλει η ΕΡΤ για να προβάλει αγώνες και των τριών κατηγοριών. Το πώς γίνεται στην Ελλάδα του 2018 να δίνει η ΕΡΤ 40 εκατ. ευρώ ετησίως για να προβάλει ελληνικό ποδόσφαιρο είναι κάτι που δυσκολεύομαι να εξηγήσω, όπως άλλωστε και να ανεχθώ, αλλά αυτό θα είναι το θέμα ενός επόμενου σημειώματός μου.

Ποια είναι η κεντρική ιδέα του project του Βασιλειάδη; Ο υφυπουργός Αθλητισμού άκουσε πριν από περίπου έναν χρόνο από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Superleague Βασίλη Γκαγκάτση την ιδέα του σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των προδιαγραφών στην λειτουργία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. “Για να τους αναγκάσεις να δεχθούν τις αλλαγές, να αλλάξουν, θα πρέπει να τους εγγυηθείς έσοδα. Αν ξέρουν ότι θα πάρουν λεφτά εφόσον υπακούσουν σε νέους νόμους και κανόνες, θα το κάνουν”, ήταν μέσες άκρες η άποψη του Γκαγκάτση, ο οποίος μιλούσε συγκεκριμένα στον Υφυπουργό για τις αλλαγές των προδιαγραφών και του ζητούσε να βρει τρόπο να αντλήσει χρήματα από το Στοίχημα για να τα δώσει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ο Βασιλειάδης έψαξε να βρει λεφτά, ξεκίνησε από το Στοίχημα και τον ηλεκτρονικό τζόγο και κατέληξε, σήμερα, στην ΕΡΤ. Και το ποδόσφαιρο τώρα που ακούει έναν Υπουργό να “τάζει” περί τα 3 εκατ. ευρώ ως εγγυημένο τηλεοπτικό έσοδο σε ομάδες που θα μετέχουν στην Superleague 2, ετοιμάζεται να υποκύψει, να υπακούσει και να δεσμευτεί ότι θα αλλάξει, δηλαδή ότι θα δεχθεί νέους κανόνες που θα συνθέτουν ένα καθεστώς μεταρρύθμισης.

Τι προσπαθεί να πετύχει ο Βασιλειάδης; Πρωτάθλημα που θα παίζεται με ξένους αρχιδιαιτητές και VAR και με νέους κανόνες δημόσιας συμπεριφοράς, με αυστηρές ποινές σε όσους παράγουν βία, ακόμη και λεκτική βία. Ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης από τακτικούς δικαστές. Πιο αυστηρά μέτρα πρόληψης της γηπεδικής βίας με μεγαλύτερη ευθύνη από ποτέ στις ΠΑΕ για την διοργάνωση των αγώνων. Συνεχή παρακολούθηση των οικονομικών δεδομένων που παράγουν οι ΠΑΕ, οι οποίες θα λαμβάνουν δεσμεύσεις για την επένδυση ενός μέρους του τηλεοπτικού εσόδου στη βελτίωση των υποδομών και των παροχών προς τους θεατές.

Στα λόγια όλα τα παραπάνω ακούγονται ενδιαφέροντα και ελπιδοφόρα. Πώς όμως θα υλοποιηθούν; Για να γίνει η αναδιάρθρωση μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών από σήμερα πρέπει να γίνουν νομικά άλματα για την αλλαγή νόμων, καταστατικών, προκυρύξεων, κανονισμών. Σήμερα μοιάζει απίθανο να προλάβουν η ΕΠΟ, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και η κυβέρνηση να ετοιμάσουν το νέο καθεστώς ακόμη και αν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο συναινέσει άμεσα για να συμβούν οι αλλαγές.

Στη χθεσινή συνάντησή τους, ο Γραμμένος μίλησε στον Ινφαντίνο για όλο αυτό το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Οπως η UEFA, που γνωρίζει εδώ και καιρό όλη αυτή την ιδέα, έτσι και ο πρόεδρος της FIFA δεν δήλωσε αντίθεση στις αλλαγές. Οι διεθνείς συνομοσπονδίες θα επιτρέψουν την αναδιάρθρωση αλλά δεν την αντιλαμβάνονται ως πανάκεια για τις ελληνικές αρρώστιες.

Οι επιχειρηματίες ακούν αύξηση εσόδων και είναι έτοιμοι για το “ναι σε όλα”. Ομως ακόμη και αν δεσμευτούν και συναινέσουν σε όλες αυτές τις αλλαγές, αυτές δεν δημιουργούν απολύτως καμία εγγύηση αλλαγής του καθεστώτος λειτουργίας του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, διότι το πρόβλημα μέχρι σήμερα δεν είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες αλλά ότι δεν υπάρχει διοίκηση με το όραμα, τη δύναμη και την πυγμή για να τους εφαρμόσει.

Οσα λεφτά και αν ανακαλύψει για να δώσει στους επιχειρηματίες του ποδοσφαίρου ο Βασιλειάδης, όσο το ποδόσφαιρο δεν αποκτά μια αυτόφωτη, ισχυρή διοίκηση με έρεισμα, όραμα και εμπειρία διοίκησης για να εκπονήσει και να εφαρμόσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δεν πρόκειται να αλλάξει ζωή. Ναι, με ξένους αρχιδιαιτητές και VAR στο τερέν είναι πιθανό να σημειωθεί μια πρόοδος, αλλά η ισονομία, η απονομή δικαιοσύνης και ο εκπολιτισμός και εκσυγχρονισμός του επαγγελματικού ποδοσφαίρου δεν εξαρτώνται από το VAR. Η κυβέρνηση βρίσκει νόημα να επενδύσει στο ποδόσφαιρο, βλέποντας μια προοπτική να αποκομίσει πολιτικό όφελος από την εξυγίανση και αναβάθμισή του, αλλά το πιθανότερο είναι ότι θα ξοδέψει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για να ανοίξει μια τρύπα στο νερό. Διότι όσο το ποδόσφαιρο συνεχίζει να ζει και να παράγεται υπό την επιρροή επιχειρηματικών συμφερόντων και με μόνο όραμα την υπεράσπιση μικροσυμφερόντων δεν πρόκειται να “φτιάξει” και, κατά συνέπεια, δεν πρόκειται να γνωρίσει μεγαλύτερη απήχηση και να ξαναφτάσει στις ψηλές θέσεις της ψυχαγωγικής λίστας του μέσου Ελληνα. Συνεπώς πιο πιθανό είναι να χάσει μια κυβέρνηση που ρίχνει δεκάδες εκατομμύρια στον κουβά του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και δεν καταφέρνει να το εκπολιτίσει και να το αναβαθμίσει. Θα πληρώσει – σε χρήμα – ακριβά και αντί για πολιτικό όφελος θα έχει πολιτικό κόστος.

Και τι μένει για να ξεκινήσει η υλοποίηση όλου αυτού του project; Για την ώρα ο μόνος μεγάλος παίκτης του ποδοσφαίρου που δεν συμφωνεί με το νέο status φέρεται να είναι ο ΠΑΟΚ, στο επίπεδο των παρασκηνιακών επαφών. Για να εμφανίζεται όμως ο πρόεδρος της ΕΠΟ στον πρόεδρο της FIFA και να παρουσιάζει το σχέδιο, σημαίνει ότι η διοίκηση της ομοσπονδίας έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην αναδιάρθρωση. Μένει λοιπόν να δούμε: 1. Αν όντως θα παρουσιαστεί στις ΠΑΕ το τηλεοπτικό συμβόλαιο που θα καλύπτει όλες τις ομάδες των τριών κατηγοριών για τα πρωταθλήματα που θα μεταδίδονται από την NOVA και την ΕΡΤ. 2. Αν το σύνολο των ΠΑΕ θα συμφωνήσουν ή αν θα προκύψουν περιπτώσεις ομάδων που θα επιχειρήσουν να εμποδίσουν την υλοποίηση του project, διότι αν δεν συμφωνήσουν όλες οι ΠΑΕ αυτό το σχέδιο δεν έχει απολύτως καμία πιθανότητα υλοποίησης.