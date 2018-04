O ρόλος του Πιεγκπονσάντ στην πρόταση για τον Παναθηναϊκό!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από το enikos.gr επενδυτικό fund με έδρα την Ελβετία έχει καταθέσει πρόταση για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός στον Γιάννη Αλαφούζο, με τον «mr. ΣΚΑΪ» να ζητά επιπλέον δεκατρία εκατομμύρια ευρώ για να ανάψει το... πράσινο φως! Από κει και πέρα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ενεργό ρόλο στην διαπραγμάτευση έχει ο σούπερ agent, Παϊρόι Πιεγκπονσάντ, ο άνθρωπος που έβαλε την σφραγίδα του στην μεταβίβαση των μετοχών της Σίτι στους Άραβες! Εκείνος έφερε την πρόταση στο «τριφύλλι» και εκείνος αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το who is who

Ο Πιεμπονγκσάντ γεννήθηκε στην Ταϊλάνδη το 1955 και πήρα το πτυχίο του μηχανικού το 1973. Λίγο αργότερα ίδρυσε μία εταιρεία που προσέφερε ανθρώπινο δυναμικό από την Ταϊλάνδη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και σταδιακά του έδωσε πρόσβαση σε όλα τα λόμπι. Με τα χρόνια συνεργάστηκε στενά με τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της περιοχής και όταν η οικονομική ανάπτυξη εκτοξεύθηκε στην Ταϊλάνδη τη δεκαετία του ’80 ήταν σε θέση να εκμεταλλευτεί τις γνωριμίες του.

Μπόρεσε να ιδρύσει την επενδυτική εταιρεία Ban Chang Group, η οποία είχε μεγάλη δύναμη και του επέτρεψε να μπει στην πολιτική σκηνή της χώρας. Έγινε σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ενώ ακολούθησαν διάφορα αξιώματα όπως στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πλέον, κατέχει διευθυντικές θέσεις σε πολλές εταιρείες-κολοσσούς στην Ασία, ενώ οι ικανότητές του στο να κλείνει συμφωνίες τον φέρνουν ως μεσάζοντας σε πολλά μεγάλα deals, που προσπαθούν να κάνουν επιχειρηματίες της Μέσης Ανατολής. Στο ποδόσφαιρο, διετέλεσε αντιπρόεδρος και πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Ταϊλάνδης την περίοδο 1990-91.