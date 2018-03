Και τώρα μόνο φιέστες...

Σημείωνα προ ημερών (στις 23 του μήνα πιο συγκεκριμένα και στο άρθρο: 2018: η χρονιά της Α.Ε.Κ. ) ότι η χρονιά που διανύουμε είναι δεδομένα απόλυτα κιτρινόμαυρη, ανήκει στην Ένωση, τη στιγμή που δεν αφορά αποκλειστικά το ποδοσφαιρικό της τμήμα αλλά όλα όσα της συμβαίνουν από όταν ξεκίνησε το 2018 να γράφει μέρες ζωής... Αναμφισβήτητα αν στο τέλος της αθλητικής σεζόν η ΑΕΚ αριθμεί πρωτάθλημα και Κύπελλο στο ποδόσφαιρο, Κύπελλο στο μπάσκετ και συμμετοχή (ίσως και κούπα) στο Final 4 του Champions League, αλλά ΚΥΡΙΩΣ συνεχίζει να τρέχει τα έργα στο γήπεδο με την υπογειοποίηση να έχει ξεκινήσει, τότε το 2018 μπορεί να συνιστά και την πλέον επιτυχημένη χρονιά (έως την επόμενη) στην ιστορία του club...

Έπειτα από την εξέλιξη με την ένσταση του ΠΑΟΚ για να πάρει το ματς της Τούμπας με την ΑΕΚ στα χαρτιά (ως γνωστόν απορρίφθηκε πανηγυρικά) το οποίο διέκοψαν με βίαιο τρόπο Σαββίδης, Μίχελ και κάτι... τσουπωτά αγόρια, η Ένωση είναι επί της ουσίας εν δυνάμει πρωταθλήτρια! Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που η ομάδα της Τούμπας επεδίωξε να κατακτήσει κάτι εκτός αγωνιστικών χώρων. Το έκανε με τον Παναθηναϊκό και έπραξε το ίδιο πέρυσι για το πρωτάθλημα το οποίο επίσης διεκδίκησε να πάρει στα χαρτιά (για όσα είχαν γίνει στο ματς Ολυμπιακός – Πλατανιάς). Έτσι και τώρα όπου η ΑΕΚ δεν είχε ΚΑΝ κληθεί σε απολογία από τον Δικαστή και ο ΠΑΟΚ έκανε ένσταση για να κριθεί υπαίτια(;;;;;!!!!!!!) η Ένωση για τη διακοπή και μη ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Μπορεί να γελάνε και τα... τσιμένα με την κίνησή τους και δεδομένα να μην είχε καμία τύχη η προσπάθειά τους να κερδίσουν ΞΑΝΑ κάτι εκτός αγωνιστικών χώρων και στα χαρτιά, ωστόσο έγινε, είναι το δεδομένο, καταγράφεται στην ιστορία: μια ακόμη προσπάθεια της ομάδας της Τούμπας να πάρει είτε ματς, είτε πρωτάθλημα, είτε βαθμούς στα χαρτιά. Σε λιγότερο από ένα χρόνο το επιχείρησε τουλάχιστον τρεις φορές και το πέτυχε τη μία! Είναι η συνήθεια που τους έγινε λατρεία και γι' αυτό έχουν τη... στάμπα: οι χάρτινοι!

Όπως και να 'χει εδώ και σήμερα (και τουλάχιστον έως τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας αν -όπως μπορεί- βρεθεί η ΑΕΚ) πρέπει να τελειώνει μια και καλή η όποια αναφορά στον ΠΑΟΚ από οποιονδήποτε στην Ένωση και μη... Αυτό το διάστημα και με όσα έγιναν -χάρη και στο υπαλληλικό προσωπικό- δόθηκε από όλους μας (εκτός της επίσημης ΑΕΚ) παραπάνω από τη συνηθισμένη προσοχή, απ' όσο πρέπει να τυγχάνει. Δεν είναι σωστό για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ είτε φέτος είτε ιστορικά. Η καλύτερη ομάδα της χώρας με διάρκεια και σε τρεις διοργανώσεις, βρίσκεται μια ανάσα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όπως πρέπει να γίνεται όπου παίζεται σωστά το ποδόσφαιρο και στο χορτάρι.

Και τώρα παίδες μόνο φιέστες... Αυτό είναι το πλέον σημαντικό για την ΑΕΚ. Να μετατρέψει μέσα στο χορτάρι την κάθε αναμέτρηση σε γιορτή για τον κόσμο της όπως έκανε όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Όλο αυτό το διάστημα μιλούσαν όλοι οι άλλοι και οι εκτός για την Ένωση, η επίσημη δεν έκανε ΤΙΠΟΤΑ και είχε τόσα δικαιώματα να το πράξει. Ούτε αποφάσεις σχολίασε (που ήταν σε βάρος της), ούτε προσπάθησε να επιβάλλει εκείνη στο ποδόσφαιρό μας πρόσωπα και καταστάσεις, δεν φώναζε «εμείς ή κανείς» και πάντα με σεμνότητα και ταπεινότητα έδινε τις απαντήσεις της στο γήπεδο.

Αυτό θα γίνει και τώρα. Την Κυριακή είναι η πρώτη φιέστα έως το τέλος της σεζόν... Μάλιστα η πρώτη και πλέον σημαντική γιορτή έρχεται με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Ένα σούπερ ματς, ένα πραγματικό ντέρμπι και από άποψη δυναμικής των δυο συλλόγων και φυσικά λόγω της κοινής τους παρουσία στην πρωτεύουσα, την Αθήνα. Ένα ματς το οποίο αναμένεται να είναι πολύ δύσκολο για την ομάδα του Χιμένεθ αφού μπορεί οι «πράσινοι» να βιώνουν στο εσωτερικό τους προβλήματα, ωστόσο δεν αλλάζει το γεγονός ότι πρόκειται για μια καλά δουλεμένη ομάδα χάρη στον Ουζουνίδη που γνωρίζει πώς να παίζει για να παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει...

Η παρουσία του κόσμου αναμένεται πιο μαζική από ποτέ... Λογικό! Όλοι θέλουν να βρεθούν στην έναρξη των εορτασμών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος το οποίο είναι πιο κοντά από ποτέ για την ΑΕΚ. Όμως στο ποδοσφαιρικό τμήμα θα πρέπει να θυμούνται πως: ο τίτλος δεν έχει κατακτηθεί ακόμη! Απαιτούνται νίκες, σοβαρότητα, να διέπονται όλοι από σεμνότητα και ταπεινότητα όπως όλο το προηγούμενο διάστημα (κάτι άλλωστε που σημειώνω νωρίτερα) και στο τέλος, πριν από το τέλος η αλήθεια είναι, θα έρθει το ζητούμενο, αυτό που θα βάλει τέλος σε δυο στείρες δεκαετίες και πανάξια (αν και με μεγάλη και άδικη καθυστέρηση) θα επαναφέρει την ΑΕΚ εκεί που της αξίζει, στην κορυφή!

Επαναλαμβάνω το ματς με τον Παναθηναϊκό μόνο εύκολο δεν θα είναι. Κι αν το μυαλό των προπονητών και ποδοσφαιριστών δεν βρίσκεται 100% συγκεντρωμένο στο ματς με τους «πράσινους», τότε δεδομένα θα 'χει πρόβλημα, δεν θα κερδίσει!

Υγ: Τεράστια νίκη οι 12.000 φίλοι της ΑΕΚ στο ματς στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Είναι πολύ σημαντικό ότι συνδυάστηκε η παρουσία τους με συμμετοχή στη νίκη και ταυτόχρονα με καλή εμφάνιση από την ομάδα. Κέρδισε πολλούς απ' αυτούς η Ένωση και μόνο έτσι θα μεγαλώνει στο παρκέ... Με τη βοήθεια του κόσμου. Το άξιζαν ΟΛΟΙ στην μπασκετική ΑΕΚ για την προσπάθειά τους από την πρώτη μέρα έως σήμερα. Μεγάλη χαρά η εικόνα του κλειστού, πολύ μεγάλη...

Υγ2: Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΠΟ, η οποία έγινε παρουσία του Ισπανού τοποτηρητή της FIFA Iβάν Βέλα, διαβάσαμε τα λόγια του σύμφωνα με τα οποία: «τα ποσταρίσματα στα Social σας οδηγούν στο Grexit»... Τα ποσταρίσματα ξέρουμε ΟΛΟΙ ποιοι τα κάνουν και πόσο εριστικά είναι, είτε προέρχονται από Θεσσαλονίκη και εκφράζουν τον επίσημο ΠΑΟΚ είτε από τον Πειραιά και αντίστοιχα τον επίσημο Ολυμπιακό. Προσθέστε και τις υποθέσεις που μας απασχόλησαν σε δικαστικό επίπεδο (με υπεύθυνες και πάλι τις συγκεκριμένες δυο ομάδες) και με μια κίνηση FIFA και UEFA αποδίδεται δικαιοσύνη και δεν πληρώνουν όλοι τα λάθη των δυο: αποβάλλεται Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ από ευρωπαϊκές διοργανώσεις για δυο χρόνια και όλα καλά... Δεν φταίει πουθενά η ΑΕΚ, η Εθνική, ο Ατρόμητος, ο Πανιώνιος, η Τρίπολη και ο Παναιτωλικός για τις γελοιότητες δυο ΚΑΙ ΜΟΝΟ συλλόγων να την πληρώσουν ΟΛΟΙ, τελειώστε τους, ότι πιο εύκολο για σας είναι.

Υγ3: Οπότε έχουμε και λέμε: οπλοφορείς και κάνεις ντου στο γήπεδο με μπράβους; Τριετή προσωπικό αποκλεισμό από τα γήπεδο, μηδενισμός και -3 η ομάδα, -2 απ' την επόμενη σεζόν και 3 ματς κεκλεισμένων των θυρών... Ο δε Μίχελ 90 μέρες μωρέ, it's ok! Κάνεις ντου και μπαίνεις σε εξέδρα γηπέδου χωρίς εισιτήρια και διώχνεις από εκεί τους κατόχους διαρκείας μιας ομάδας; 30.000 ευρώ πρόστιμο! Να έχουμε τα δεδικασμένα stand by ρε παιδάκι μου... Διακόπτεται εις βάρος σου ματς λόγω τραυματισμού αξιωματούχου του αγώνα; χάνεις απλά το ματς, ούτε -3, ούτε κεκλεισμένων, ούτε τίποτα...

Υγ4: Δικός τους ο πρωθυπουργός -λένε όλοι εγώ δεν υιοθετώ- δικές τους οι αλλαγές που έτρεξε ο Κοντονής, «δικός μας ο Γραμμένος», δικό μας το ένα, δικό μας το άλλο, αλλά τώρα ξαφνικά: «ουστ στο κατεστημένο», «το κέντρο Αθηνών» και όλα τα άλλα γραφικά που διαβάζουμε (να μη θυμηθώ το μυθικό «το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα ever», που έγινε σε μια νύχτα «το χειρότερο»). Γελάει το πανελλήνιο μαζί τους και τα τρία τέταρτα της Θεσσαλονίκης... Ειλικρινά με ποιον τα 'χουν στον ΠΑΟΚ; Τον Γραμμένο; Τον Τσίπρα; Τον Βασιλειάδη; Την Αθήνα; Την FIFA που επίσης «εμείς κανονίσαμε να ρθει να καθαρίσει το ποδόσφαιρο»; Πάντα και μόνο οι άλλοι φταίνε!

Υγ5: Ούτε βαθμό απ' του χρόνου κάτω απ' την Κατερίνη...