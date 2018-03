Νέα διάκριση Ολυμπιακού, ρόλο στο IFAB ο Καρεμπέ (pics)

Ο Καρεμπέ που αναφέρεται ως στρατηγικός σύμβουλος του Ολυμπιακού θα έχει ρόλο ειδικού στην IFAB. Το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο αποτελείται από τις 4 Ομοσπονδίες του Ηνωμένου Βασιλείου και με εκπροσώπηση στο συμβούλιο και από την FIFA.

Και φυσικά πρόκειται για τον Οργανισμό που καθορίζει τους κανόνες στο ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Δείτε πιο κάτω το σχετικό tweet αλλά και την σελίδα του Κριστιάν Καρεμπέ στο site του IFAB.

Our expert: Christian @Karembeu

World Cup & EURO winner

Champions League with @realmadriden

Greek champion, now strategic advisor of @olympiacos_org

Who is your all-time favourite French player?#ThrowbackThursdayhttps://t.co/sEiKvLQNi7 pic.twitter.com/DNH4chZtpQ

— The IFAB (@TheIFAB) March 22, 2018