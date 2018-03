Μόρας: «Έγινε πραγματικότητα το όνειρό μου, να παίξω πάλι στην ΑΕΛ»

Μετά από 16 χρόνια και 10 μήνες έγινε το όνειρο μου όπως και το όνειρο των δικών μου ανθρώπων πραγματικότητα ... να φορέσω την φανέλα που αγαπώ ξανά ! Ο λόγος που ξεκίνησα να παίζω και να ονειρεύομαι ότι κάποια στιγμή μπορεί να αγωνιστώ σε υψηλό επίπεδο είναι η ΑΕΛ . Πείτε το οπαδιλικι, πείτε το γλύψιμο, πείτε το όπως θέλετε , για μένα θα είσαι η ομάδα της καρδιάς μου και όσο θα μου δίνεται η ευκαιρία να αγωνίζομαι θα προσπαθώ να το απολαύσω όσο πιο έντονα μπορώ χωρίς να με ενδιαφέρει τι θα λένε οι κακές γλώσσες #ael #love #myteam #football #mydream #mycity

