Ο ΠΑΟΚ δεν ξέχασε τον Αστόρι (pic)

Ο Αστόρι στην περυσινή σεζόν είχε τεθεί αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ και στα δύο ματς φορώντας τη φανέλα της Φιορεντινά. Ο αρχηγός των «βιόλα» έφυγε από την ζωή σοκάροντας τους πάντες...

Στον ΠΑΟΚ δεν ξέχασαν τον Αστόρι με τον «Δικέφαλο» μέσω tweet να αποχαιρετά με τον δικό του τρόπο τον διεθνή Ιταλό ποδοσφαιριστή.

"Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νταβίντε Αστόρι και στη Φιορεντίνα. Ο ξαφνικός χαμός του είναι μια τραγωδία για το ποδόσφαιρο. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη".

Our deepest condolences to the family of Davide #Astori and @acffiorentina. His sudden loss is a tragedy for football. May he rest in peace... pic.twitter.com/Ayb9loBRDs

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 4 March 2018