Ολοι μέσα για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό!

Είναι το ματς της αγωνιστικής. Παρά την βαθμολογική διαφορά και παρά το γεγονός ότι θα είναι «κεκλεισμένων των θυρών» ένα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός παραμένει το σημαντικότερο παιχνίδι! Ο Οσκαρ Γκαρθία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα και στην αποστολή που ανακοίνωσε βρίσκονται όλοι οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές.

Σε αυτήν βρίσκονται:

Χουτεσιώτης, Προτό, Ιβουσιτς, Μποτία, Ομάρ, Χατζισαφί, Κούτρης, Ενγκελς, Νικολάου, Σισέ, Ρομαό, Ταχτσίδης, Φορτούνης, Οτζίτζα, Μάριν, Ζιλέ, Μάρτινς, Πάρντο, Ανσαριφάρντ, Τζούρτζεβιτς, Μιραλάς, Σεμπά.

Νάπολι - Ρόμα με ειδική προσφορά*! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Οσον αφορά το πλάνο του Οσκαρ Γκαρθία δεν υπάρξουν πολλές αλλαγές σε σχέση με όσα ετοίμαζε για το παιχνίδι της Τούμπας. Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να προτιμήσει τον Μάριν αντί του Πάρντο στην βασική 11αδα ενώ και ο Φορτούνης έχει κάποιες για να επιστρέψει στο βασικό σχήμα αν και η επιλογή του Οτζίτζα μπροστά από τους Ρομαό, Ταχτσίδη δείχνει να επικρατεί στο μυαλό του Ισπανού.

Καμία αλλαγή και στην άμυνα με τους Ομάρ, Μποτία, Σισέ και Κούτρη...

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό. / The players selected for the match against Panathinaikos FC.#olympiacos #slgr #superleaguegreece #legend #MiaGro8ia #squadlist pic.twitter.com/fcEJxjeFXN

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) March 3, 2018