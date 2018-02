Καπίνο: «Ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει στην κορυφή» (pic)

Το να στέκεσαι κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού είναι μια μεγάλη ευθύνη, αλλά και τεράστια τιμή, γι αυτό και προσπάθησα σε όλη αυτή τη διαδρομή, από το καλοκαίρι του 2015, να είμαι αντάξιος της ιστορίας του συλλόγου και να δίνω το 100% του εαυτού μου με μοναδικό σκοπό την επίτευξη των στόχων μας, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ευχαριστώ τον πρόεδρο τη διοίκηση, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και φυσικά τον κόσμο του Ολυμπιακού για την υποστήριξη και τη δύναμη που μου έδινε, ακόμα και σε δύσκολες βραδιές που πάντα θα περάσει ένας τερματοφύλακας. Είμαι βέβαιος ότι η ομάδα θα καταφέρει να επιστρέψει στην κορυφή πολύ σύντομα...

