Η αγάπη ενός νεαρού Βέλγου για τον Ολυμπιακό! (pics)

Ο νεαρός Ντιλάν Μασέ ήθελε να βιώσει την ατμόσφαιρα στο Ολυμπιακός - ΑΕΚ και να δει από κοντά τον αγαπημένο του σύλλογο τον Ολυμπιακό. Ο Μασέ παρότι είναι παιδί με ειδικές ανάγκες δεν πτοήθηκε από το ταξίδι που έπρεπε να κάνει από το Βέλγιο για το παιχνίδι. Μετά το τέλος του έσπευσε να βγει φωτογραφίες με τους Βέλγους του Ολυμπιακού. Ειδικότερα ήθελε περισσότερο φωτό με Ένγκελς και Μιραλάς. Δείτε πιο κάτω το σχετικό τιτίβισμά του.

Home again, after an amazing trip to Athens! Thnx @BjornEngels and @Evangalitsa #olympiacos #MiaGro8ia pic.twitter.com/KScHgpmTPS

— Dylan Massé (@masse_dylan) February 5, 2018