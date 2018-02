Ο Βαν Ντεν Σπίγκελ, πρώην παίκτης μεταξύ άλλων της ΤΣΚΑ Μόσχας και της Ρεάλ Μαδρίτης, είναι πλέον πρόεδρος στην ULEB και ατζέντης παικτών. Βρέθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το ματς με την ΑΕΚ και κατέγραψε τα επεισόδια που ακολούθησαν, σημειώνοντας στο twitter πως «είναι ακόμα ok το να πηγαίνεις σε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Βέλγιο!».

Het is al bij al nog ok om naar het voetbal te gaan in België. #Olyaek pic.twitter.com/rbUcjzyLA5

— Tomas Van Den Spiegel (@tomasvds) February 4, 2018