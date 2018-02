Ανσαριφάρντ: «Να πάω στο Μουντιάλ ως πρωταθλητής» (pic)

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην NOVA:

Για το βραβείο του πολυτιμότερου της 18ης αγωνιστικής: «Εκτιμώ όλους τον κόσμο που ψήφισε εμένα και τον Ολυμπιακό. Είμαι ευχαριστημένος γι' αυτό το βραβείο, οφείλεται όμως στην ομαδική δουλειά, δεν το κέρδισα μόνος μου, το οφείλω στους συμπαίκτες μου. Με βοήθησαν όλοι και τους ευχαριστώ. Απολαμβάνω αυτό τον σύλλογο και είμαι υπερήφανος που είμαι στον Ολυμπιακό».

Για το αν έχει στόχο να βγει πρώτος σκόρερ: «Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα, αλλά προτιμώ να πάω στο Μουντιάλ ως πρωταθλητής με τον Ολυμπιακό παρά ως πρώτος σκόρερ. Αν μπορούσα να επιλέξω θα διάλεγα να κερδίσω το πρωτάθλημα. Θα ήταν πολύ καλό να είμαι και πρώτος σκόρερ αλλά ο στόχος μας είναι να πάρουμε το πρωτάθλημα και να κάνουμε το καλύτερο για τον σύλλογο. Δουλεύω σκληρά για την ομάδα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο τέλος αλλά προσπαθώ σκληρά για να πάρουμε τον τίτλο».

Για το ντέρμπι με την ΑΕΚ: «Θα είναι διαφορετικό, κάθε διοργάνωση έχει το δικό της αποτέλεσμα. Όμως το ντέρμπι είναι ντέρμπι και πρέπει να κερδίσεις. Πρέπει να δώσουμε το καλύτερο για να πάρουμε το αποτέλεσμα γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας, είμαστε όλοι έτοιμοι για μάχη και για να τα δώσουμε όλα για το αποτέλεσμα. Έχει δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα και σε κάθε παιχνίδι πρέπει να δίνουμε το καλύτερο για να παίρνουμε το καλύτερο.

Βράβευση Καρίμ Ανσαριφάρντ-MVP 18ης αγωνιστικής / Karim Ansarifard received the MVP award of the #matchday18 #slgr #Olympiacos @olympiacos_org pic.twitter.com/KZ1TVnaTJi

