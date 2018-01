Ο Τιμπό Μουλέν, λίγες ώρες μετά την υπογραφή των συμβολαίων με τον ΠΑΟΚ, ευχαρίστησε την πολωνική ομάδα και τους φιλάθλους της, μέσω των social media, όπου ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Θέλω να ανακοινώσω τη μεταγραφή μου από τη Λέγκια στον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν μία εύκολη επιλογή για μένα, καθώς πέρασα την πιο απίστευτη περίοδο της καριέρας μου στη Λέγκια, με το πρωτάθλημα, το Τσάμπιονς Λιγκ, όλη την ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ για την υποστήριξη και για όλα τα μηνύματα που έχω δεχθεί. Ξέρω ότι αρκετοί από εσάς θα έχετε στεναχωρηθεί με την επιλογή μου, αλλά πάντα έδωσα τα καλύτερα για σας και για τους συμπαίκτες μου.

Ελπίζω η Λέγκια να κατακτήσει το πρωτάθλημα θα είναι μια μεγάλη ανταμοιβή για αυτόν τον μεγάλο σύλλογο και για σας.

Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, με τους οποίους γίναμε φίλοι, αλλά και το προσωπικό της ομάδας, που πάντοτε ήταν ευγενικοί μαζί μου.

Θα έχω πάντα στραμμένη την προσοχή μου στη Λέγκια.

Τώρα, είναι ώρα για μια νέα πρόκληση στην Ελλάδα».

