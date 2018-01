Οι «ασπρόμαυροι» μετρούν δέκα νίκες και μία ισοπαλία στα ένδεκα παιχνίδια (πρωτάθλημα-κύπελλο) που ακολούθησαν της ήττας με 1-0 από την ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Κάτι που επισημαίνεται από την ΠΑΕ στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter.

WDWWWWWWWWW Το ρεκόρ του #PAOK τους τελευταίους δύο μήνες // PAOK record over the past two months pic.twitter.com/Jjmi377sjn

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) 22 Ιανουαρίου 2018